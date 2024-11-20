Глава Серпухова провел прием жителей по вопросам ЖКХ

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с прокурором Виталием Хрипуновым провел личный прием граждан. Жители обратились с проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и земельных отношений.

Первая тема — работа управляющей компании Протвино. Председатель одного из домов рассказала о многочисленных проблемах, с которыми сталкиваются жильцы. Глава округа поручил управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации встретиться с жителями, организовать общее собрание собственников и составить план работ на следующий год. Особое внимание будет уделено срокам выполнения и информированию граждан о результатах.

Среди обсуждаемых вопросов — удаление кустарников возле многоквартирного дома. После получения всех разрешений работы начнутся. Также на приеме обсудили оформление земельного участка, требующее судебного вмешательства.

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