Глава Домодедова поучаствовала в новогодней благотворительной акции
В Домодедове прошла благотворительная акция «Подари мечту ребенку». В ней приняли участие жители и представители власти, в том числе глава городского округа Евгения Хрусталева.
Глава исполнила мечту восьмилетнего Вити, который хотел получить на Новый год коньки.
«Это отличная практика, и я думаю, что весь городской округ готов будет присоединиться», — сказала Евгений Хрусталева.
В акции также поучаствовал первый заместитель главы округа Александр Епишин. Он подарил двенадцатилетнему Артему синтезатор с обучающим курсом.
«Это моя несбывшаяся мечта, пускай она сбудется у какого-то другого ребенка», — отметил Александр Епишин.
Помимо этого, мечты детей осуществил председатель Совета торгово-промышленной палаты Александр Пашков.
«С каждым годом все больше неравнодушных домодедовцев, приходящих, чтобы осуществить мечту наших ребятишек», — добавил он.
Во время акции приняли более 100 писем с желаниями детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Мне кажется, что такие дети особенно нуждаются в тепле и помощи», — отметила важность инициативы специалист молодежного центра «Победа» Анастасия Попова
Участников акции приветствовал Дед Мороз. Организаторы добавили, что принять участие в благотворительной инициативе можно до 20 декабря 2025 года.