Глава Домодедова поучаствовала в новогодней благотворительной акции

В Домодедове прошла благотворительная акция «Подари мечту ребенку». В ней приняли участие жители и представители власти, в том числе глава городского округа Евгения Хрусталева.

Глава исполнила мечту восьмилетнего Вити, который хотел получить на Новый год коньки.

«Это отличная практика, и я думаю, что весь городской округ готов будет присоединиться», — сказала Евгений Хрусталева.

В акции также поучаствовал первый заместитель главы округа Александр Епишин. Он подарил двенадцатилетнему Артему синтезатор с обучающим курсом.

«Это моя несбывшаяся мечта, пускай она сбудется у какого-то другого ребенка», — отметил Александр Епишин.

Помимо этого, мечты детей осуществил председатель Совета торгово-промышленной палаты Александр Пашков.

«С каждым годом все больше неравнодушных домодедовцев, приходящих, чтобы осуществить мечту наших ребятишек», — добавил он.

Во время акции приняли более 100 писем с желаниями детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мне кажется, что такие дети особенно нуждаются в тепле и помощи», — отметила важность инициативы специалист молодежного центра «Победа» Анастасия Попова

Участников акции приветствовал Дед Мороз. Организаторы добавили, что принять участие в благотворительной инициативе можно до 20 декабря 2025 года.