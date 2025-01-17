Гимназию № 5 в Люберцах откроют после капремонта к сентябрю

Капитальный ремонт гимназии № 5 продолжается на Октябрьском проспекте в Люберцах. Работы планируют завершить к сентябрю.

Подрядчик уже завершил демонтажные работы и приступил к отделке, рассказали в подмосковном Минстрое.

«Капремонт проводят по государственной программе за счет средств бюджета. На объекте 31 человек. Строители завершили демонтажные работы, в скором времени приступят к отделочным и общестроительным работам», — сообщили в ведомстве.

Общая площадь здания превышает 3,8 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта там обновят фасад, инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы и потолки, окна и двери, а также установят новую входную группу и заменят мебель. На территории проведут благоустройство.