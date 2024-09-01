Гимназию № 4 капитально отремонтировали в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Обновление гимназии № 4 завершилось в Подольске. В учреждении заменили кровлю, обновили фасад, инженерные коммуникации и отделку учебных помещений.

Готовность отремонтированного учреждения к новому учебному году проверил депутат Мособлдумы Павел Максимович, а также заместитель главы городского округа Подольск Анжела Студеникина.

В гимназии № 4 заменили кровлю, обновили фасад, проложили новые инженерные коммуникации. Рабочие также сделали современную отделку помещений. Сюда закупили мебель и оборудование.

Также работы прошли на территории. Здесь обновили спортплощадку и благоустроили школьный двор.

«Уже скоро, 2 сентября, в День знаний, гимназия распахнет свои двери для 1030 учеников. Начальные, средние и старшие классы вернутся в родную школу. А для первоклашек прозвучит первый звонок», — прокомментировал Павел Максимович.

Отметим, что капремонт гимназии прошел при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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