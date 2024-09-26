Гимназию на улице Ломоносова в Воскресенске отремонтируют в 2025 году

В Москворецкой гимназии на улице Ломоносова в Воскресенске начался капитальный ремонт. Как сообщили в пресс-службе регионального минстройкомплекса, строители приступили к работам в рамках президентского проекта обновления образовательных учреждений.

На объекте уже начался демонтаж полов, потолков, окон и дверей. Всего в работах задействовано 23 человека.

В ходе ремонта в образовательном учреждении обновят фасад, крышу, инженерные системы, установят новую сантехнику и выполнят внутреннюю отделку. Также в гимназию закупят современную мебель и оборудование для классов, спортзала и пищеблока. Завершить все работы планируется в августе 2025 года.

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