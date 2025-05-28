Гимнастка Лилия Ахаимова провела мастер-класс для детей в Наро-Фоминске

Воспитанники Наро-Фоминской спортивной школы «Трудовые резервы» 26 мая встретились с выдающейся российской гимнасткой Лилией Ахаимовой — олимпийской чемпионкой, двукратной серебряной призеркой чемпионатов мира, чемпионкой Европы и заслуженным мастером спорта России. В легендарном спортивном комплексе «Трудовые резервы» Лилия провела мастер-класс, поделилась своим опытом и рассказала о сложном пути в спорте.

Для юных спортсменов эта встреча стала мощным источником вдохновения и доказательством того, что даже самые смелые мечты могут стать реальностью. Для самой школы это событие стало важной вехой, которая навсегда останется в ее истории и памяти каждого воспитанника.

После «второго рождения» школы в 2022 году коллектив продолжает с энтузиазмом и преданностью строить новую страницу своей спортивной жизни. Олимпийская чемпионка оставила ребятам мотивирующую надпись: «Невозможное — возможно!», и школа верит в успех каждого спортсмена.

Подобные встречи не только вдохновляют, но и помогают юным атлетам уверенно идти к своей цели, напоминая, что главное — это трудолюбие и любовь к любимому делу.