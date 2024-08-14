Гидроизоляцию основания фундамента стадиона «Спартак» провели в Луховицах

Пресс-служба администрации городского округа Луховицы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Луховицы

В городе Луховицы ведутся работы по реконструкции стадиона «Спартак». Подрядчики приступили к гидроизоляции основания, которая будет выполнена в два слоя.

Подрядная организация «Воздвижение» столкнулась с серьезной проблемой при выемке котлована — началось скапливание воды, что связано с соседством с речкой Черная. Для решения этой проблемы была установлена система водопонижения, позволяющая увести воду и подготовить площадку под бетонирование.

«Работа на „Спартаке“ находится в активной фазе. Сложилась непростая ситуация: фундамент будущего стадиона ниже уровня речки. Поэтому проводились сложные гидротехнические работы, которые уже завершены. Подрядчики начали заливать основание для фундамента. Это масштабный проект с повышенной сложностью, но подрядчики на объекте, а материалы завезены. Работа идет, и я уверен, что в ближайшее время мы увидим, как стадион будет подниматься вверх», — прокомментировал ход работ глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Напомним, что реконструкция стадиона осуществляется в рамках программы губернатора Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В рамках проекта планируется возвести новое здание с крытой трибуной на полторы тысячи зрителей, административными помещениями, раздевалками, спортивным и тренажерным залами. Завершение работ запланировано на конец 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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