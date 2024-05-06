Георгиевские ленты раздадут в автобусах Подмосковья к 9 Мая | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 13:23 Георгиевские ленты раздадут в автобусах Подмосковья к 9 Мая АО "Мострансавто"

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В преддверии Дня Победы компания «Мострансавто» снова проведет акцию с раздачей георгиевских лент в автобусах. Получить сувенир можно будет с 6 по 8 мая.

В автобусах «Мострансавто» пассажирам подарят две тысячи георгиевских лент. Получить их можно будет также на автовокзалах и автостанциях компании в разных городах Московской области.

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«Дарить пассажирам символ Победы в Великой Отечественной войне — наша давняя добрая традиция. В течение нескольких дней любой желающий сможет получить черно-оранжевую ленту совершенно бесплатно», — отметили в «Мострансавто».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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