Газовое оборудование проверят в 200 тыс. квартир Подмосковья в феврале

Компания «Мособлгаз» продолжает техосмотр газового оборудования в Подмосковье. В плане на февраль почти 200 тысяч квартир.

С начала года слесари «Мособлгаза» провели плановое техобслуживание в 111 тысячах квартир. В феврале работы по техобслуживанию запланированы в 190 тысячах 476 квартирах.

На сайте mosoblgaz.ru можно узнать, в какой день специалисты придут в ваш дом. За две недели до этого дня жители получат уведомления по электронной почте, а за неделю объявления появятся на информационных щитах в подъездах.

Все специалисты приходят в сезонной спецодежде, имеют при себе удостоверение с QR-кодом. Отсканировав QR-код с личной карточки специалиста, можно увидеть подробную информацию о сотруднике.

Вопросы по техническому обслуживанию газового оборудования можно задать по телефону: 8 (495) 122-40-04.