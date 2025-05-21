Газовое оборудование проверят еще в 160 тысячах квартир Подмосковья

Свыше 160 тысяч жителей Московской области получили персональные уведомления о предстоящей проверке газового оборудования. Сообщения пришли в личные кабинеты на региональном портале госуслуг.

Более 160 тысяч жителей Московской области получили персональные уведомления о предстоящей проверке газового оборудования. Сообщения пришли в личные кабинеты на региональном портале госуслуг.

В уведомлениях указаны точная дата и время визита специалистов, а также адрес проведения работ. Жители могут подтвердить согласие на получение акта в электронном виде — для этого необходимо заполнить форму. Документ появится в личном кабинете в течение одного рабочего дня после проверки и будет храниться там постоянно.

Московская область совместно с федеральными властями запустила пилотный проект по цифровизации газового обслуживания. Теперь через сайт госуслуг можно не только узнавать о датах проверок, но и заключать договоры, вызывать мастеров для ремонта или замены оборудования, а также оформлять поверку счетчиков и возобновление подачи газа.

Все документы, включая акты выполненных работ, можно подписывать электронной подписью в личном кабинете. После визита специалистов жители могут оставить отзыв о качестве оказанных услуг.