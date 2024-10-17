Жителям деревни Лидино напомнили о возможностях газификации по госпрограмме

Деревня Лидино в городском округе Воскресенск стала наглядным примером реализации государственных программ газификации. Часть жителей населенного пункта уже оценила их преимущества.

До 2023 года в деревне не существовало газовых коммуникаций. В рамках губернаторской «Программы развития газификации Московской области до 2031 года» сотрудники «Мособлгаза» проложили газораспределительные сети. Затем Лидино включили в президентскую программу социальной газификации.

Жители деревни смогли значительно сэкономить на подключении газа, так как коммуникации бесплатно подвели до границ их участков. Подавшие заявку владельцы земли заплатили только за прокладку газопровода по их территории и подготовку оборудования в домах.

Чтобы заключить договор о газификации, нужно воспользоваться личным кабинетом на портале «Мособлгаза», открыв последовательно вкладки «Мои заявки» и «Технологическое присоединение».

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