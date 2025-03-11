Газ вернули в 622 квартиры жителей Подмосковья после устранения нарушений

Мособглаз завершил работу по обслуживанию газового оборудования внутри домов и квартир. В 622 жилых помещениях подачу газа восстановили в полном объеме. Ранее системы не работали из-за нарушений.
Основными причинами для остановки подачи газа являются:
самовольные замены газового оборудования;
повреждения газопровода;
отсутствие доступа для обслуживания.
В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напоминают жителям, что необходимо проводить регулярное техническое обслуживание систем. При любых подозрительных ситуациях с подачей газа следует сообщать в Мособлгаз, а при аварии и запахе газа — звонить 112.
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