Газ вернули в 622 квартиры жителей Подмосковья после устранения нарушений

Мособглаз завершил работу по обслуживанию газового оборудования внутри домов и квартир. В 622 жилых помещениях подачу газа восстановили в полном объеме. Ранее системы не работали из-за нарушений.

Основными причинами для остановки подачи газа являются:

самовольные замены газового оборудования;

повреждения газопровода;

отсутствие доступа для обслуживания.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напоминают жителям, что необходимо проводить регулярное техническое обслуживание систем. При любых подозрительных ситуациях с подачей газа следует сообщать в Мособлгаз, а при аварии и запахе газа — звонить 112.