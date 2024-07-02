Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» пройдет в Орехово-Зуеве 6 июля

Традиционный гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» пройдет в Подмосковье 6 июля в 12:00. Мероприятие состоится в парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль откроет концертная программа с парадом бабушек и дедушек «Ягода-малинка». Затем гостям предложат продегустировать более 30 видов варенья: из роз, кабачков, тыквы, еловых шишек и других ингредиентов.

Все желающие смогут принять участие в приготовлении варенья и в конкурсе шляп, созданных специально для фестиваля.

Напомним, фестиваль «Вар-Варенье» проходит в Подмосковье с 2016 года. В начале текущего года проект занял первое место на Московском областном этапе Международной премии Russian Event Awards.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на фестиваль «Лето.Музыка.Музей». Грандиозный концерт по сложившейся традиции пройдет музее «Новый Иерусалим».

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