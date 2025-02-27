Гандбольный клуб «Чеховские медведи» представит Подмосковье на Кубке России

Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» прошел в «Финал четырех» Кубка России. Они сразятся с соперниками из Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга.

Команда обеспечила себе участие в соревнованиях, одержав победу над соперниками из Ставропольского края, рассказали в региональном Минспорте.

«Команда из Ставрополя всегда хорошо готовится, разбирает наши игры. Несколько вариантов, которые мы готовили, получились, но надо еще поработать, чтобы команда была более мобильная и более комфортно управляемая в смене игры противника. Я думаю, что по физической подготовке наша команда была лучше, чем команда Ставрополя», — сказал после игры главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.

В финал вышли «Чеховские медведи», а также СКИФ из Краснодара, ЦСКА из Москвы и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Соревнования пройдут в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».