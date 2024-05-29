Гандбольная команда «Чеховские медведи» провела фестиваль для детей с ОВЗ

Фото: фото: ГК "Чеховские медведи"

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» провел фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Победители получили подарки от спортсменов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, мероприятие «Жизнь дана для того, чтобы добро творить!» гандболисты организовали в рамках областного фестиваля «Подари надежду».

Состязания на ловкость и смекалку проходили в несколько этапов. Юные спортсмены разгадывали загадки, тренировались в меткости и забивали мячи в гандбольные ворота, участвовали в эстафетах и перетягивании каната, а также тренировали память в увлекательной игре мемори.

Фестиваль прошел на базе Чеховского техникума в третьем структурном подразделении.

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