Гандболисты из девяти регионов России съехались в Протвино на соревнования | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 13:45 Гандболисты из девяти регионов России съехались в Протвино на соревнования Лучшего гандболиста определят в Протвине 6 мая Источник фото: Анна Мороз

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Продолжаются Всероссийские соревнования по гандболу среди юношей до 15 лет в Протвине. За звание лучших в финале соревнуются спортсмены из девяти регионов страны.

По словам помощника генерального директора региональной общественной организации «Федерация гандбола Московской области» Виталия Швечкова, в этом турнире принимают участие подмосковные команды и одна из них собрана из протвинских спортсменов.

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«Здесь сильная школа гандбола. Протвино знают по всей России благодаря гандболу», — рассказал Швечков.

Финальная игра, в которой станет известен победитель Первенства России по гандболу среди мальчиков 14-ти лет, состоится 6 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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