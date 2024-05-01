Гандболисты из девяти регионов России съехались в Протвино на соревнования | 360°

01 мая 2024, 13:45
Гандболисты из девяти регионов России съехались в Протвино на соревнования
Лучшего гандболиста определят в Протвине 6 мая
Продолжаются Всероссийские соревнования по гандболу среди юношей до 15 лет в Протвине. За звание лучших в финале соревнуются спортсмены из девяти регионов страны.
По словам помощника генерального директора региональной общественной организации «Федерация гандбола Московской области» Виталия Швечкова, в этом турнире принимают участие подмосковные команды и одна из них собрана из протвинских спортсменов.
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«Здесь сильная школа гандбола. Протвино знают по всей России благодаря гандболу», — рассказал Швечков.
Финальная игра, в которой станет известен победитель Первенства России по гандболу среди мальчиков 14-ти лет, состоится 6 мая.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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