Футбольный клуб «Химки» стал чемпионом Первой лиги
Футболисты клуба городского округа Химки стали чемпионами Первой лиги. Спортсмены одержали победу над командой «Черноморец» из Новороссийска со счётом 2:1.
«Химки» набрали 66 очков в 34 матчах и заняли первое место в турнирной таблице. Вторую строчку заняло махачкалинское «Динамо», которое уступило «Алании» в параллельном матче.
Спортсмены второй раз в истории стали победителями Первой лиги. Первый раз «Химки» выиграли чемпионат в 2006 году.
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