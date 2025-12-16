Футбольный фестиваль «Красно-белый Новый год» прошел в Люберцах

Ежегодное спортивное состязание состоялось во дворце спорта «Триумф». В нем поучаствовали воспитанники отделений футбольной школы «Спартак» 2015–2019 годов рождения.

В Люберцах провели товарищеский футбольный турнир. Участниками стали свыше 500 спортсменов.

Также на мероприятии наградили тренеров и руководителя футбольной школы. Юбилейную медаль «90 лет РФСО „Спартак“ им вручил руководитель Комитета по физической культуре и спорту, депутат окружного Совета Владимир Сурков.

Кроме того, отметили лучших футболистов и самых преданных болельщиков. Подарков получили и все участники футбольного турнира.

«Огромное спасибо родителям, друзьям, родным и близким ребят за мощную поддержку и ни с чем не сравнимую атмосферу на трибунах!» — сказал Дмитрий Кудинов.

Отметим, что также 28 декабря в «Триумфе» пройдет «Красно-белый Новый‌ год» для спортсменов 2010–2013 годов рождения.