Сегодня 13:41 Футболисты из Раменского округа провели тренировку для детей с ОВЗ
Фото: Пресс-служба администрации Раменского муниципального округа Подмосковье

12 мая на стадионе «Сатурн» прошла встреча спортсменов клуба с воспитанниками Юровской школы-интерната. Профессионалы показали детям основные элементы игры и ответили на вопросы.

Мастер-класс начался с выхода на поле в традициях настоящего футбола — игроки и дети вышли, взявшись за руки. Юные гости познакомились с игроками клуба прямо на поле стадиона. Многие из них впервые оказались на легендарной арене. Футболисты пообщались с ребятами, рассказали о своем пути в спорте и показали базовые приемы владения мячом. Во время занятия дети пробовали повторять упражнения за полузащитниками команды и участвовали в игровых эпизодах вместе с профессиональными спортсменами. «Я очень доволен игрой и планирую в будущем соревноваться здесь», — поделился один из учеников, Альберт Налтакян.

Полузащитник «Сатурна» Максим Седов отметил, что у ребят есть характер и желание, а это в спорте самое главное. По его словам, если это есть, они добьются любых высот. Особое внимание участники встречи уделили технике работы с мячом. Игроки продемонстрировали несколько финтов и объяснили, как правильно выполнять движения на скорости. Ребята активно включились в тренировочный процесс и смогли задать футболистам вопросы о матчах, карьере и спортивной подготовке.

Директор футбольного клуба Александр Литвиненко рассказал, что организация продолжит поддерживать связь с воспитанниками школы-интерната. Он пообещал пригласить ребят на матч, где они будут выводить игроков на поле, и отметил, что клуб всегда отзывается на инициативы и помимо спорта организует экскурсии и другие сюрпризы. После тренировки игроки провели для гостей экскурсию по стадиону, показали пресс-зал и ответили на вопросы. Детям вручили грамоты и памятные сувениры. Директор Юровской школы-интерната Валентина Сорокина поблагодарила организаторов за игру, эмоции и обстановку, которые погрузили ребят в мир футбола. Также участники встречи сделали совместные фотографии с игроками клуба. Такие встречи уже стали доброй традицией Раменского округа.