Футболисты из Дубны стали победителями первенства Московской области
Воспитанники спортивной школы «Дубна» 2012 и 2013 годов рождения заочно стали победителями первенства Московской области по футболу. Титул сохранился за ними вне зависимости от результатов финишных игр, которые прошли на стадионе «Волна».
Тренер Александр Милькин отметил, что сезон прошел удачно. Ребята много тренировались, проводили сборы, чтобы подготовиться ко второму кругу.
В финале команды спортивной школы «Дубна» сразились со спортсменами СК «Медвежьи Озера». Первый матч среди команд 2013 года рождения закончился счетом 2:3 в пользу гостей, второй, среди спортсменов 2012 года рождения, счетом 13:1 в пользу Дубны.
Ребята закрывают сезон уличных тренировок и начинают тренировки по мини-футболу — впереди первенство области — и футзалу.
«Дубна — город не только талантливых ученых, но и первоклассных спортсменов. У нас много именитых воднолыжников, самбистов, бегунов, а также просто людей, которые любят спорт и преданы ему. Горжусь нашими футболистами! А также обещаю продолжить работу в создании спортивной инфраструктуры для наших детей: открывать минимум один открытый школьный стадион в год. В этом году новая спортплощадка появилась на территории гимназии № 3: ее с нетерпением ждали не только учащиеся и педагоги физической культуры, но и жители близлежащих домов», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.