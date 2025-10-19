Футболисты из Дубны стали победителями первенства Московской области

Воспитанники спортивной школы «Дубна» 2012 и 2013 годов рождения заочно стали победителями первенства Московской области по футболу. Титул сохранился за ними вне зависимости от результатов финишных игр, которые прошли на стадионе «Волна».

Тренер Александр Милькин отметил, что сезон прошел удачно. Ребята много тренировались, проводили сборы, чтобы подготовиться ко второму кругу.

В финале команды спортивной школы «Дубна» сразились со спортсменами СК «Медвежьи Озера». Первый матч среди команд 2013 года рождения закончился счетом 2:3 в пользу гостей, второй, среди спортсменов 2012 года рождения, счетом 13:1 в пользу Дубны.

Ребята закрывают сезон уличных тренировок и начинают тренировки по мини-футболу — впереди первенство области — и футзалу.