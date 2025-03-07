Фундамент новой поликлиники залили в микрорайоне Гусарская Баллада в Одинцове

Строительство новой поликлиники началось в микрорайоне Гусарская Баллада Одинцовского округа. Сейчас на месте специалисты уже вырыли котлован и начали заливать фундамент.

Поликлиника будет расположена на месте недостроенного многоэтажного дома и сможет обслуживать 500 пациентов в день — как взрослых, так и детей.

Руководитель проекта Александр Мусатов из «СтройМонтаж» сообщил, что на объекте уже выполнено 70% работ по устройству котлована и 30% фундаментной плиты залито. Он добавил, что в ближайшее время будет установлен башенный кран для дальнейших строительных работ, а на месте трудятся 27 специалистов и три машины специальной техники.

Поликлиника будет предоставлять услуги в различных областях, таких как терапия, педиатрия, кардиология и гинекология. Прием будут вести как узкие специалисты, так и общие врачи.

Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области на бюджетные средства. Открытие учреждения планируется на следующий год.