ФСК Family и СК «Снегирь Арена» заключили соглашение в Одинцове

Компания ФСК Family и спортивный комплекс «Снегирь Арена» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие спортивной инфраструктуры в Подмосковье. Первой стадии партнерства станет создание физкультурно-оздоровительного комплекса на территории жилого комплекса «Жаворонки Клаб» Одинцовского округа.

Этот комплекс станет ключевым элементом торгового комплекса площадью 8900 квадратных метров и будет оборудован для комфортного использования как взрослыми, так и детьми.

Управляющий партнер «Снегирь Арена» Светлана Медведева отметила, что соглашение способствовало созданию круглогодичных спортивных объектов для жителей жилого комплекса и окрестностей. Генеральный директор ФСК Family Максим Белов добавил, что их проекты нацелены на создание полноценной инфраструктуры, доступной для жителей, что повысит комфорт и уровень социальной активности в районе.

Жилой комплекс «Жаворонки Клаб» включает в себя таунхаусы и многоквартирные дома с уникальными планировками. Здесь предусмотрены школа, детский сад и амбулатория.