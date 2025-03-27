Форум «Управдом» прошел в Воскресенске

На форуме «Управдом» обсудили безопасную эксплуатацию газового оборудования и проведение общих собраний собственников жилья на платформе ГИС ЖКХ. В мероприятии приняли участие представители администрации, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и жители многоквартирных домов.

Безопасную эксплуатацию газового оборудования обсудили с представителем АО «Мособлгаз». Помимо этого, руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Галина Головкина проинформировала участников о проведении собраний собственников в электронном формате через систему ГИС ЖКХ. На форуме отметили, что этот процесс упрощает взаимодействие между жильцами и управляющими компаниями.

Участники обсудили предстоящие мероприятия в рамках месячника чистоты, который пройдет в муниципалитете с 29 марта по 26 апреля 2025 года.

Отметим, что форум «Управдом» стал оптимальной площадкой для встреч с жителями в формате открытого диалога. Он позволяет оперативно решать проблемы, знакомиться с изменениями в законодательстве и обмениваться опытом.