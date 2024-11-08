Форум трудовой и социальной адаптации участников СВО прошел в Подмосковье

Всероссийский форум «Герои молодежи» прошел в Подмосковье. Это значимое событие собрало более ста региональных координаторов всероссийского проекта служения «Твой Герой» и специалистов в сфере молодежной политики из 89 регионов страны.

На торжественной церемонии открытия образовательной программы присутствовали вице-президент Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация героев» Вячеслав Сивко и руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Она подчеркнула, что форум «Герои молодежи» проходит в рамках проекта «Твой Герой», целью которого является помощь в адаптации демобилизованных военнослужащих, участников специальной военной операции, вернувшихся с фронта. Участники программы получают профессиональную подготовку для трудоустройства в патриотические центры, образовательные и молодежные организации, а также могут рассчитывать на психологическую поддержку. На сегодняшний день к инициативе присоединились более тысячи демобилизованных военнослужащих.

Форум включал разнообразные мероприятия, такие как лекции, семинары, панельные дискуссии и практические сессии, направленные на развитие профессиональных компетенций и прикладных навыков в области патриотического воспитания. В рамках образовательного блока участники встретились с теми, кто прошел службу, а тренеры помогли специалистам разработать новые форматы мероприятий с учетом военного опыта.