Фонд «Круг искусства» проведет бесплатные лекции и мастер-классы в Балашихе

4 октября в Библио-холле Центральной библиотеки имени Тютчева в Балашихе состоится культурное событие, организованное Фондом сохранения художественного культурного наследия «Круг искусства». В рамках мероприятия пройдут бесплатные лекции и мастер-классы, посвященные изобразительному искусству и современным техникам печати.

Все желающие смогут не только послушать увлекательные лекции на художественную тематику, но и познакомиться с деятельностью фонда и его уникальной коллекцией произведений. Особое внимание будет уделено мастер-классам, которые рассчитаны на аудиторию разных возрастов — для взрослых и детей.

Мастер-класс под названием «Сухая игра» позволит участникам освоить экспериментальную линогравюру — одну из разновидностей печатной техники. На занятии «Натюрморт с кувшином и физалисом» гости узнают о цвете в графике, контрформах и белых формах, а также о пластической композиции, после чего смогут самостоятельно создать свой натюрморт.

Основная миссия фонда «Круг искусства» заключается в формировании и сохранении культурного наследия российских авторов, развитии и популяризации произведений изобразительного искусства художников-графиков, а также в просвещении как детей, так и взрослых в области искусства.

Начало мероприятия запланировано на 13:00. Место проведения — Балашиха, площадь Славы, 1. Вход свободный, однако участие в мастер-классах возможно только по предварительной записи.