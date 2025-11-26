Фольклорный ансамбль из Истры победил на всероссийском конкурсе

Творческий коллектив выступил на III рейтинговом всероссийском фестивале-конкурсе народно-инструментального искусства для детей и юношей «Детская академия». Ребята исполнили свои номера в Концертном зале РАМ имени Гнесиных.

Квартет мальчиков фольклорного ансамбля «Иван да Марья» Детской школы искусств имени Ширшова стал лауреатом первой степени, а Гликерия Белоногова исполнила соло и за него получила диплом второй степени. Ребятам вручили награды на торжественной церемонии.

Обучением юных артистов занимается педагог Валерия Максимова. Квартет был создан всего год назад из народного хора «Иван да Марья», но уже успел привлечь публику и завоевать множество наград.

Конкурс проходил при поддержке Министерства культуры России, Российской академии музыки имени Гнесиных и Музыкального училища имени Гнесиных.