Фойе Дворца культуры «Звезда» капитально отремонтировали в Наро-Фоминске

Пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск

В Наро-Фоминске закончился капитальный ремонт во Дворце культуры «Звезда». Здесь обновили гардероб, дизайн помещения, а также мебель и оборудование.

Ход работ проверил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ. Сейчас специалисты работают над стойками в обновленном гардеробе.

Также здесь появился пост администратора. Скоро привезут и установят новые зеркала и навигационные таблички.

«Чисто, светло, красиво, свободно! Кажется, что места в два раза больше стало! Сотрудникам учреждения новое фойе понравилось», — прокомментировал Роман Шамнэ.

Кроме того, в помещении до конца года установят мебель, сцену, интерактивный экран. Отметим, что обновление помещения прошло благодаря госпрограмме Московской области «Культура и туризм Подмосковья».

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