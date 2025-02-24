Физкультурный комплекс построят на месте разрушенного бассейна в поселке Монино

Здание бывшего бассейна было построено в 1950 году. В 2011 года его перестали использовать из-за реорганизации военно-воздушной академии, которому принадлежал объект. Долгое время постройка была заброшена и постепенно разрушалась.

«Объект был передан в муниципальную собственность, затем было принято решение о его ликвидации в связи с аварийным состоянием и невозможностью восстановления. Через портал „Добродел“ также поступали обращения граждан о необходимости сноса аварийной постройки. В четвертом квартале 2024 года необходимые работы по демонтажу и расчистке земельного участка были полностью завершены», — рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

В будущем на территории построят новый спортивный центр площадью более двух тысяч квадратных метров. Там обустроят бассейн, зал «сухого плавания», и другие помещения. Завершить работы планируют в 2026 году.

Всего в Щелкове выявили 357 недостроев. Из них 227 уже привели в порядок или снесли.