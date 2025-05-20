Финалы чемпионата России по кикбоксингу пройдут в Наро-Фоминске 22 мая

В Наро-Фоминске проходит чемпионат России по кикбоксингу, который объединил около 1500 участников из 73 регионов России. Финалы состязаний проведут в четверг, 22 мая, вечером.

Участниками чемпионата стали юноши, девушки, юниоры в возрасте от 13 до 18 лет. Они выступают в трех дисциплинах: «фулл-контакт», «лоу-кик» и «К1». Победители соревнований войдут в состав молодежной сборной России и смогут участвовать в международных соревнованиях. Трансляция турнира доступна по ссылке.

Отметим, что чемпионат посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заместитель министра физической культуры и спорта Алексей Кокурин и глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ во время открытия турнира подчеркнули, что состязания проходят в городе воинской славы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее. В регионе появятся новые физкультурно-оздоровительные центры, после реконструкции откроют два стадиона

и Клинскую школу олимпийского резерва.