Финал всероссийского танцевального фестиваля прошел в Мытищах

Всероссийский танцевальный фестиваль «Кубок Монарх-2025», гран-при Московского танцевального Альянса, прошел в ледовом дворце «Арена Мытищи». Турнир охватывал множество категорий и номинаций и проводился с 24 по 25 мая.

Оценивало мастерства танцоров приглашенное жюри, состоящее из опытных российских специалистов и международных арбитров. Финалисты и призеры получили подарки от партнеров и спонсоров. Также состоялся розыгрыш призового фонда среди участников турнира. Финальные этапы соревнований проходили на площадке с масштабными декорациями и музыкальным сопровождением от диджея Олега Коннова.

Организатор турнира и основатель московской школы танцев «Монарх» Илья Василевский отметил, что «Кубок Монарх» — это не просто соревнования. «Это событие, которое приносит теплые эмоции, заряжает позитивом, дает энергию, развивает и помогает продемонстрировать лучший танец. Мы стремимся создать уникальную атмосферу на нашем турнире, чтобы он запомнился и оставил только положительные впечатления», сказал Илья Василевский.

Победительниц в финале награждали диадемой — символом турнира. Фестиваль в этом году получил статус всероссийского, это позволило участвовать в соревнованиях лучшим танцорам из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова и Тулы.