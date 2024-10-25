Финал турнира по мини-футболу среди мусульманских общин пройдет в Щелкове

Финал восьмого турнира по мини-футболу среди мусульманских общин пройдет в Подмосковье 27 октября. Соревнования проведут в Щелкове, в них будут участвовать команды из Электростали, Подольска, Коломны, Истры, Егорьевска и Дубны.