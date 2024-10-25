Финал турнира по мини-футболу среди мусульманских общин пройдет в Щелкове

Финал восьмого турнира по мини-футболу среди мусульманских общин пройдет в Подмосковье 27 октября. Соревнования проведут в Щелкове, в них будут участвовать команды из Электростали, Подольска, Коломны, Истры, Егорьевска и Дубны.
В финал вышли коллективы, которые ранее успешно прошли отборочные этапы 13 и 20 октября в Ногинске.
В церемонии награждения победителей примут участие председатель Духовного управления мусульман Подмосковья муфтий Рушан Аббясов, председатель Общественной палаты Щелкова Рушан Махмутов и представитель регионального Минспорта.
Соревнования пройдут на базе УСК «Подмосковье» и начнутся в 10:00.
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