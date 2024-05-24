Финал соревнований по безопасности среди школьников прошел в Подмосковье

Финал областного слета-соревнований детско-юношеского движения «Школа безопасности» прошел в Подмосковье. Теперь победители выступят на региональном этапе турнира.

Участниками соревнований стали 300 обучающихся из 28 округов. Турнир проходил в трех возрастных категориях. В старшей группе первое место досталось школе № 1с УИОП из Ступина, в младшей группе — команде из школы № 6 в Сергиевом Посаде, в средней группе победила школа № 10 из Чехова.

Команды состязались в комбинированной пожарной эстафете, кросс — эстафете, а также в конкурсе «Визитная карточка».

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