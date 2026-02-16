Финал Школьной лиги по футзалу пройдет в Одинцове 15 февраля

В Одинцовской лингвистической гимназии состоятся решающие матчи турнира, которые определят сильнейших в этом сезоне. На спортивную площадку выйдут четыре команды, сумевшие пробиться в финал.

За звание чемпиона поборются Образовательный центр «Багратион», Гимназия им. Примакова, Одинцовская лингвистическая гимназия и Лицей № 6. Каждый коллектив проделал большой путь — преодолел несколько этапов соревнований, одержал победы и не раз показал волю к победе и настоящий спортивный характер.

Теперь участников ждет главное испытание сезона: именно в этих матчах решится, кто станет обладателем почетного титула чемпиона Школьной лиги. Начало игр в 9:00.

Администрация округа пригласила всех любителей футзала прийти и поддержать юные команды. Зрителей ждет захватывающая игра и напряженная спортивная борьба, в которой каждый коллектив покажет свое превосходство. Организаторы уверены, что финальные матчи подарят болельщикам яркие эмоции и запомнятся красивыми голами и эффектными моментами.