Финал конкурса «Люберецкая супербабушка» пройдет в Люберцах 3 сентября

Творческий этап состязания уже состоялся в округе. За победу борются 15 участниц от 55 лет, самой старшей — 88 лет.

Конкурс стартовал в мае. Участницы уже прошли спортивный и кулинарный этапы, а теперь показали свои таланты на творческом конкурсе. Номера женщины придумывали сами — кто-то пел, кто-то танцевал, а кто-то представлял народности России. В этом году конкурс посвящен Году единства народов России, поэтому участницы обращались к своим корням и традициям предков.

Среди конкурсанток — как новички, так и те, кто участвует уже не в первый раз. Наталья Николаева призналась, что решила попробовать свои силы, потому что жизнь должна быть разнообразной. Для нее это дебют.

Валентина Чернова, более 50 лет прожившая в Красноярском крае, выбрала образ древней народности эвенков. Наталья Гречухина призналась, что конкурс стал для нее отдушиной — когда-то в детстве она занималась танцами и давно хотела вернуться на сцену.

За каждый этап участницам присуждают баллы, но они держатся в секрете. Имя победительницы станет известно на Дне города. Творческий этап показал: люберецкие бабушки не только вкусно кормят и учат делать зарядку, но и умеют зажигать на сцене.