Фильм «Элла и черный ягуар» покажут в парке Толстого в Химках

Жители и гости городского округа Химки смогут окунуться в атмосферу кинематографа в парке имени Льва Толстого 3 августа. В рамках регионального проекта «Кинопарк» здесь состоится бесплатный показ фильма «Элла и черный ягуар».

Фильм рассказывает трогательную историю о дружбе человека и дикого животного. Главная героиня — девочка Элла, которая в детстве жила в лесах Амазонии и подружилась с детенышем ягуара по имени Хоуп. После переезда в город девушка узнает, что обитателям ее старого дома грозит серьезная опасность. Элла спешит на помощь, чтобы спасти своего пушистого друга. Дальнейшая судьба героев зависит от непредсказуемых джунглей.

Проект «Кинопарк» предлагает зрителям бесплатные показы на больших экранах под открытым небом. Эти мероприятия проходят на парковых и других открытых площадках Подмосковья и уже стали традицией для многих парков городского округа Химки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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