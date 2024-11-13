Филиал ВМУ провел урок профориентации для школьников Воскресенска

На профориентационном уроке сотрудники рассказали школьникам о роли предприятия в жизни округа и о том, как «Уралхим» поддерживает социальные проекты. Главная тема встречи — профессии, востребованные на предприятии. Девятиклассникам объяснили, что целевое обучение в колледжах и техникумах помогает получить нужную специальность и в будущем устроиться в штат «Уралхима».

Сегодня в Воскресенском колледже уже пятьдесят три студента обучаются по целевому договору, и лучшие из них получают дополнительные стипендии. Начальник отдела по работе с персоналом филиала Елена Удовенко подчеркнула, что такие встречи помогают старшеклассникам понять, какие предметы и экзамены им важны для будущей карьеры.

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