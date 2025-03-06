Филиал «Уралхим-Транс» в Воскресенске подвел итоги работы за 2024 год

Филиал «Уралхим-Транс» в городе Воскресенске, логистическая дочерняя компания АО «ОХК „Уралхим“, завершил 2024 год с рекордными показателями. Грузооборот на подъездных путях подразделения достиг 1,9 миллиона тонн, что на 25% больше, чем в 2023 году.

Объем продукции, отгруженной железнодорожным транспортом, составил около 724 тысячи тонн, что на 13% превышает результат предыдущего года. Вагонооборот вырос на 18% и достиг порядка 59 тысяч вагонов. Рост показателей связан с увеличением объемов производства на предприятии.

Одним из ключевых событий 2024 года стало открытие нового подъездного пути для приема и выдачи крупнотоннажных контейнеров. Это решение значительно расширило логистические возможности филиала и повысило вариативность отгрузки готовой продукции железнодорожным транспортом.

Директор филиала «Уралхим-Транс» в Воскресенске Вячеслав Козлов отметил, что 2024 год стал годом достижений. Значительно улучшились операционные показатели благодаря профессионализму команды и эффективной организации работы. Открытие подъездного пути для работы с контейнерами стало важным шагом в развитии предприятия.

В планах на 2025 год обеспечить бесперебойную и эффективную поставку сырья и вывоз готовой продукции в заданных объемах.

Новые достижения филиала подчеркивают его значимость в логистической системе компании «Уралхим» и демонстрируют устойчивое развитие предприятия.