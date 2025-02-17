Фигурист из Подмосковья Максим Некрасов победил в финале Гран-при России

Представитель Подмосковья Максим Некрасов победил в финале Гран-при России по фигурному катанию в дисциплине «танцы на льду». Спортсмен выступал в паре с Василисой Кагановской из Москвы.

В сумме фигуристы набрали 205,58 балла. Отмечается, что победа стала первым серьезным триумфом для пары, дебютировавшей в этом сезоне. Вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано из Москвы. Третье место присудили столичному тандему Анны Щербаковой и Егора Гончарова.

​«Мы боролись сами с собой, у нас и была такая задача. Выходили мы довольно спокойно. Не то, чтобы мы думали, что у нас нет права на ошибку, наоборот, настроили себя так, как будто не боялись сделать ошибки, чтобы это было максимально свободно, без всякого „тихонечко, аккуратненько проедем“, чтобы наш прокат показал всю работу, что мы проделали с чемпионата России на сегодняшний день», — прокомментировали Некрасов и Кагановская.

​Напомним, финал Гран-при России по фигурному катанию проходил в Красноярске с 13 по 16 февраля в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».