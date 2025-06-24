Фестивальную площадку в парке усадьбы Фряново в Щелкове подключили к электросетям

Специалисты филиала «Россети Московский регион» — «Восточные электрические сети» подключили к электрическим сетям площадку для проведения городских фестивалей и досуговых мероприятий в парке усадьбы Фряново городского округа Щелково. Объекту выдали 50 киловатт мощности.

Парк усадьбы Фряново площадью 3,3 гектаров с системой прудов основали в первой половине XVIII века. Он является объектом культурного наследия федерального значения. Парк, деревянный дом с флигелями и галереями, а также храм Собора Иоанна Предтечи входят в состав усадебного ансамбля. Там же расположен историко-краеведческий музей.

Чтобы подключить площадку для проведения фестивалей, специалисты возвели воздушную линию электропередачи на железобетонных опорах протяженностью 60 метров. Во время строительства использовали самонесущий изолированный провод повышенной надежности.

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