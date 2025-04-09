Фестиваль «Зарайская нива» дал старт весенне-полевым работам

Посетители фестиваля смогли на некоторое время перенестись назад в СССР. На выставке сельскохозяйственной техники в одном ряду с современными «Кировцами» стояли советский МАЗ и белорусский богатырь — МТЗ-100. В 80-е годы прошлого века последний стал настоящей технической революцией для колхозов и совхозов. Он не просто пахал землю, а также выполнял бульдозерные работы и погрузку-разгрузку.

Зарайск является одним из лидирующих округов в Московской области по выращиванию сельскохозяйственных культур. Посевная площадь в этом году увеличится на 7% и составит более 566 тысяч гектаров.