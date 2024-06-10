Фестиваль цветов «Пиономания» пройдет в музее-заповеднике «Мелихово»
В музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» 15 июня пройдет фестиваль цветов «Пиономания». Подробнее о мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В программе примут участие цветоводы со всего Подмосковья. Фестиваль посвящен памяти Антона Павловича Чехова как садовода, в чьей усадьбе каждое лето цвели разные сорта пионов.
Гости увидят более 200 сортов роскошных пионов, среди которых новинки отечественной и зарубежной селекции. Организаторы подготовят красивые фотозоны для всех желающих и мастер-классы по мыловарению, интерьерной живописи, созданию цветов из разных материалов. Можно будет получить советы по выращиванию декоративных растений от опытных садоводов.
Украшением проекта станет выставка «Твори и созидай». Это необычные произведения искусства, созданные из старых лопат.
В программе дня конкурс одежды и шляп «Цветочные мотивы в женских нарядах». Помимо этого, на фестивале пройдет спектакль по мотивам чеховских рассказов и экскурсия по усадьбе.
Начало программы в 12:00. Подробности на сайте музея-заповедника.
Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.