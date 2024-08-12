Фестиваль «Славянское подворье» пройдет в Подольске 25 августа

Фото: Пресс-служба администрации

Областной фестиваль «Славянское подворье» пройдет в Дубровицах 25 августа. Новинкой этого года станут кулачные бои.

В этом году событие пройдет рядом с Певческим полем. Здесь выступят лучшие вокальные и танцевальные коллективы Подмосковья и других регионов страны, а также известные российские исполнители.

Продукцию собственного производства на Трапезной улице представят около 100 мастеров.

«Впервые за всю историю проведения фестиваля проведем кулачные бои по старым русским традициям», — добавил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также в день фестиваля перекроют проезд по временному мосту через реку Пахру в деревне Кутьино и запустят бесплатные автобусы из микрорайонов Климовск, Кузнечики, Силикатная и от станции МЦД-2 «Подольск».

Напомним, что в прошлом году мероприятие посетило более 42 тысяч человек.

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