Фестиваль народных промыслов пройдет в Мытищах 1 сентября
В четвертый раз организуют фестиваль народных промыслов «Марфинская палитра» в городском округе Мытищи. Художники и мастера покажут свои творения и поделятся секретами мастерства.
Посетителей фестиваля народных промыслов ждет развлекательная программа с играми, танцами и угощениями. Гостей приглашают 1 сентября в 14:00 на площадь перед центром культуры и досуга «Марфино».
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