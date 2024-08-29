Фестиваль народных промыслов пройдет в Мытищах 1 сентября

В четвертый раз организуют фестиваль народных промыслов «Марфинская палитра» в городском округе Мытищи. Художники и мастера покажут свои творения и поделятся секретами мастерства.

Посетителей фестиваля народных промыслов ждет развлекательная программа с играми, танцами и угощениями. Гостей приглашают 1 сентября в 14:00 на площадь перед центром культуры и досуга «Марфино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что по на сайте туристического портала есть афиша мероприятий, которую обновляют каждый день.

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