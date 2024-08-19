Фестиваль «Краски лета» прошел в парке «Новлянская ривьера» в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Масштабный фестиваль «Краски лета» традиционно проходит в Воскресенске. Гости собрались в парке «Новлянская ривьера».

«Данный фестиваль впервые прошел в Воскресенске в 2015 году по инициативе активной молодежи округа. Всегда на нем собирается множество гостей разного возраста. В этот раз у нас выступали солисты учреждений культуры и кавер-группы с известными песнями. Фестиваль является уникальной площадкой для творческой молодежи», — рассказала заместитель директора молодежного центра «Олимпиец» Евгения Савельева.

Организаторы подготовили для гостей спортивные, военно-патриотические и творческие площадки. Волонтеры молодежного центра собирали гуманитарную помощь для жителей Курской области. В конце мероприятия участники фестиваля запустили яркие краски, которые символизируют завершение лета.

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