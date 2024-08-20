Более 200 мастеров приняли участие в ремесленном фестивале в Шатуре

Фестиваль «Край Мещерский — край богатый» прошел в седьмой раз в Шатуре. Участие в нем приняли более 200 мастеров из разных уголков страны.

На фестивале была представлена керамика, одежда, игрушки и посуда, которую изготавливают мастера. Ремесленники охотно делились секретами своего мастерства с посетителями ярмарки. Любой желающий мог узнать все тонкости работы на гончарном круге или научиться уникальной технике плетения домашних ковров.

«Такое сочетание талантов, творчества, души на этой одной площадке, плюс культурная и развлекательная программа создают колоссальное удовлетворение, восхищение Россией», — отметила начальник управления инвестиций и экономического развития администрации городского округа Шатура Елена Литвинова.

На сцене выступали фолк-группы. Также проходила дегустация фермерской продукции: мед, квас, разносолы и сыры. Супруги Черкашины семь лет назад перебрались из столицы в Подмосковье и теперь делают гауду, маасдам, качоту, сулугуни, брынзу и даже десерты из сыра.

Фестиваль «Край Мещерский — край богатый» в Шатуре позволяет мастерам и фермерам представить свой товар и ближе познакомиться с потенциальными покупателями.

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