Фестиваль к 80-летию Победы пройдет в Павловском Посаде

В Электрогорске пройдет десятый открытый форум-фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!». Мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, организовано в два этапа. Первый завершится в конце апреля — участники выступят на большом гала-концерте в Электрогорске.

В программу фестиваля войдут показательные выступления кинологических расчетов противопожарно-спасательной службы Подмосковья. Для юных посетителей форума будет работать скалодром, где опытные инструкторы помогут покорить искусственную гору. Также посетители продегустируют походную кухню — на площадке всех желающих угостят гречневой кашей с тушенкой.

Главная цель форума-фестиваля — сохранение исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и воспитание подрастающего поколения на примере сохранения культурных и исторических традиций.