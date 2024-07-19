Фестиваль йоги пройдет в Орехово-Зуеве 21 июля

Фото: Парк 30-летия Победы, Орехово-Зуево

Фестиваль йоги проведут в парке 30-летия Победы в городском округе Орехово-Зуево 21 июля. Событие организованно при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Участников фестиваля ждет насыщенная программа, включающая различные виды йоги. На фестивале планируют провести занятия с опытными инструкторами, которые помогут расширить знания в физическом и духовном плане.

Кроме того, посетителям предложат разнообразные виды массажа, сеансы гвоздестояния, телесные и вокальные практики, танцевальные выступления, а также мастер-классы. Для детей будут доступны шоу мыльных пузырей и спортивные занятия.

На фестивале будет также работать магазин ручной работы, где посетители смогут приобрести уникальные изделия местных мастеров. Дополнительно, гости фестиваля смогут принять участие в розыгрыше призов от спонсоров.

Начало мероприятия в 15:00, вход свободный. Дополнительная информация доступна главном туристическом портале Подмосковья.

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