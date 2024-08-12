Фестиваль футбола и спортивные мастер-классы провели в Наро-Фоминске

День физкультурника отметили в Наро-Фоминске спортивной программой. Для детей и взрослых организовали спортивные мастер-классы и показательные выступления, а также провели футбольный фестиваль.

Главными площадками праздника стали Центральный парк имени Воровского и Культурно-спортивный комплекс «Нара». Свои силы можно было попробовать в тяжелой атлетике, сдать нормы ГТО, поиграть в хоккей, дартс, баскетбол, настольный теннис, боччу, пляжный волейбол. Также работал стенд «Юнармии», где инструкторы учили разбирать и собирать оружие.

Прошли показательные выступления на трюковых самокатах, турниры по мини-футболу, волейболу и настольному теннису, мастер-класс по гвоздестоянию и веселые старты, соревнования по становой тяге, стритлифтингу и армреслингу.

Все желающие могли записаться в спортивные секции округа, посетить фотовыставку «Наша гордость» и ярмарку народного творчества.

На стадионе КСК «Нара» прошел детский фестиваль футбола «ЦСКА, все сюда!». Гостем праздника стал знаменитый российский футболист, крайний защитник команды ЦСКА Кирилл Набабкин.

Также на мероприятии наградили выдающих спортсменов и тренеров округа. Им вручили почетные грамоты и благодарности Московской областной Думы, а также главы и администрации Наро-Фоминского городского округа.

«День физкультурника официально отмечается в стране вот уже 85-й раз. Рад, что с каждым годом в рядах участников этого праздника становится все больше представителей молодого поколения», — отметил председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

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