Фестиваль футбола для учащихся коррекционных школ пройдет в Подмосковье в апреле

В Щелкове в УСК «Подмосковье» состоится фестиваль футбола для учащихся коррекционных школ. Мероприятие пройдет 16 апреля. В нем примут участие 70 детей, передают в региональном министерстве физической культуры и спорта.

В программе заявлены турнир по мини-футболу, зоны спортивных активностей, аквагрим, площадка для рисования баннеров в поддержку команд и автограф-сессия с участием экс-игрока сборной России Алексея Смертина и амбассадоров РФС.

«Футбол в коррекционной школе» — социальный проект. Он направлен на поддержку детей с интеллектуальными нарушениями. Благодаря нему мальчики и девочки от 10 до 13 лет могут заниматься футболом в группах два часа в неделю.

В этом учебном году в инициативе принимают участие 110 коррекционных школ из 29 регионов.