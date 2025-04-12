Фестиваль футбола для учащихся коррекционных школ пройдет в Подмосковье в апреле

В Щелкове в УСК «Подмосковье» состоится фестиваль футбола для учащихся коррекционных школ. Мероприятие пройдет 16 апреля. В нем примут участие 70 детей, передают в региональном министерстве физической культуры и спорта.
В программе заявлены турнир по мини-футболу, зоны спортивных активностей, аквагрим, площадка для рисования баннеров в поддержку команд и автограф-сессия с участием экс-игрока сборной России Алексея Смертина и амбассадоров РФС.
«Футбол в коррекционной школе» — социальный проект. Он направлен на поддержку детей с интеллектуальными нарушениями. Благодаря нему мальчики и девочки от 10 до 13 лет могут заниматься футболом в группах два часа в неделю.
В этом учебном году в инициативе принимают участие 110 коррекционных школ из 29 регионов.
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