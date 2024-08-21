Фестиваль дулевского фарфора «Агашка» пройдет в Орехово-Зуеве 24 августа

Фарфоровый фестиваль «Агашка» пройдет 24 августа в парке «Дулевский». В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что организаторы приготовили для гостей.

В рамках фестиваля пройдет карнавальное шествие Фарфоровой королевы и ее свиты по улицам города. Гости смогут принять участие в мастер-классах по дулевской росписи и созданию скульптур. Для детей организуют детскую анимационную программу «Агашка-путешественница» и иммерсивный спектакль «История разбитого сервиза».

Украшением праздника станут фарфоровые свадьбы — церемонии бракосочетания супругов, отмечающих 20-летие совместной жизни.

Желающие смогут попасть на экскурсии в Музей фарфора и на ярмарку посуды. Гостей угостят дулевским чаем и булочками «агашками». Завершится мероприятие праздничным концертом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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